Sakarya Akyazı'da 2 gündür aranan alzaymır hastası 78 yaşındaki kadın sağ bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Akyazı'da 2 gündür aranan alzaymır hastası 78 yaşındaki kadın sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı\'da 2 gündür aranan alzaymır hastası 78 yaşındaki kadın sağ bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 gündür kayıp olan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, AFAD ve jandarmanın da katıldığı arama çalışmalarının ikinci gününde sağ olarak bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 gündür kayıp olan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde sağ olarak bulundu.

Olay, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaçalılık Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Havva Boğaz (78), 7 Ekim Çarşamba günü ikindi saatlerinde Kuzuluk Orta Mahalle'de gözden kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgede jandarma ekipleri öncülüğünde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Kayıp kadını bulabilmek için AFAD, jandarma komando birlikleri, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir ekip zamanla yarıştı. Gece saatlerinde 21 araç ve 79 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarına gece saat 01.40'ta ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan ve kırsal alanlarda yoğunlaştırılan arama çalışmalarının 2. gününde sevindirici haber geldi. Ekipler, saat 20.30 sıralarında Havva Boğaz'a Akyazı ilçesi Merkezyeniköy Mahallesi mevkiinde sağ olarak buldu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaSakaryaAkyazıGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Şu geldiğimiz hale bakın Öz babasından haraç istedi, sonrası facia Şu geldiğimiz hale bakın! Öz babasından haraç istedi, sonrası facia
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 22:14:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakarya Akyazı'da 2 gündür aranan alzaymır hastası 78 yaşındaki kadın sağ bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei