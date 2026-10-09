Sakarya Akyazı\'da 2 gündür aranan alzaymır hastası 78 yaşındaki kadın sağ bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 gündür kayıp olan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde sağ olarak bulundu.

Olay, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaçalılık Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Havva Boğaz (78), 7 Ekim Çarşamba günü ikindi saatlerinde Kuzuluk Orta Mahalle'de gözden kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgede jandarma ekipleri öncülüğünde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Kayıp kadını bulabilmek için AFAD, jandarma komando birlikleri, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir ekip zamanla yarıştı. Gece saatlerinde 21 araç ve 79 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarına gece saat 01.40'ta ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan ve kırsal alanlarda yoğunlaştırılan arama çalışmalarının 2. gününde sevindirici haber geldi. Ekipler, saat 20.30 sıralarında Havva Boğaz'a Akyazı ilçesi Merkezyeniköy Mahallesi mevkiinde sağ olarak buldu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.