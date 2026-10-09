Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı

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Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında tutuklama kararı verildi. İki gazetecinin tutuklanmasıyla soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Fon soruşturmasında gazetecilere yönelik işlemler devam ediyor. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklanırken İsmail Saymaz hakkında adli kontrol talep edildi.

FON SORUŞTURMASINDA İKİ GAZETECİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeğe aykırı bilgiler yaydıkları suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. İki gazeteci, haklarında verilen tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi. Sevinç ve Balcı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında işlem yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN UYARI GELMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecilere yönelik adli işlemlerden önce soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeğe aykırı iddialar konusunda kamuoyunu uyarmıştı. Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSMAİL SAYMAZ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan İsmail Saymaz hakkında da yeni bir adli işlem gerçekleştirildi. Saymaz, imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMustafa BalcıŞaban Sevinç3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • v99y8hw5v2 v99y8hw5v2:
    Fatma Betül ve kocası serbest gazeteci tutuklanıyor saçmalığa bak adalet partisi adaleti kaybetmiş 3 0 Yanıtla
  • cemalettinhardalcorum cemalettinhardalcorum:
    yapan kurtulurda söyleyen kurtulmazmış atalarımız ne kadarda halklı söylemiş 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yazik kabak gene sucsuza patladi. 1 1 Yanıtla
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    ne güzel ne güzel haber,şaban seviç fonlanmasa babasi üçşn bile bukadar gevezelik etmezdi zaten 0 1 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    İSABET OLMUŞ 0 0 Yanıtla
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