Kırıkkale\'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan A.K. (30) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?