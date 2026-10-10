Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kırıkkale\'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan A.K. (30) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
HırsızlıkKırıkkale3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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