Denizli Sarayköy'de alev alan otomobil, sürücü terk edince hurda yığınına döndü - Son Dakika
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Denizli Sarayköy'de alev alan otomobil, sürücü terk edince hurda yığınına döndü

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Denizli Sarayköy\'de alev alan otomobil, sürücü terk edince hurda yığınına döndü
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı; sürücü aracı terk etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otomobil hurda yığınına döndü ve soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücünün son anda terk ettiği araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken adeta hurda yığınına döndü.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi Denizli-Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; karayolunda seyir halinde olan otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, otomobilini yol kenarındaki müsait alana çekerek hızla araçtan indi. Sürücünün aracı terk etmesinin ardından motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobil adeta alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangın sonrası otomobil tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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