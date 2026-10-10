Beyoğlu'nda iddiaya göre 5 araçlı kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda iddiaya göre 5 araçlı kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

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Beyoğlu\'nda iddiaya göre 5 araçlı kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı
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Beyoğlu'nda iddiaya göre makas atan otomobilin çarptığı taksi kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çarptı, otomobil kamyonetin altına girdi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, kazaya karışan 5 araçta hasar oluştu.

BEYOĞLU'nda iddiaya göre sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, park halindeki iki otomobile çarparken, makas atan otomobil de park halindeki kamyonetin altına girdi. Kazada, otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği 14 ACN 411 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi park halindeki iki otomobile çarparak dururken, otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bulvarın Taksim istikametindeki iki şeridi ulaşıma kapatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan 5 araçta hasar meydana geldi. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaİtfaiyeBeyoğluGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda iddiaya göre 5 araçlı kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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