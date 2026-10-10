AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar

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Manisa’da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kentteki akaryakıt istasyonu işletmecilerine seslenerek, “Sayın Özgür Özel ve arkadaşları çünkü benzin istasyonlarını, o kirli rüşvet lokasyonu, belli başlı çantaların teslim edildiği adres olarak görüyorlar. Özgür Özel ve arkadaşlarını uzak tutsunlar” dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnan, partisinin bünyesinde şaibeli durumları barındırmadığını belirterek AK Parti davasına gönül vermiş arkadaşlarını kirli iftiralara ve sosyal medya operasyonlarına kurban etmeyeceklerini, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini dile getirdi.

“İFTİRALARINIZI DA EZİP GEÇMEYİ ÇOK İYİ BİLİRİZ”

Teşkilatların kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini kaydeden İnan, şunları söyledi: "En üst düzeyde topyekun bu iftiracıları, yalancıları, haysiyetimize dil uzatan bu alçakları pazartesiden itibaren hem hukuk önünde hem siyasal zeminde hem de tüm meydanlarda AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle bu iftiraları ezip geçeceğiz. AK Parti 'Gezici çapulcuları' da FETÖ'cü alçakları da tarihe gömdü. Siz bize ufak gelirsiniz, siz bize vız gelir tırıs gidersiniz. O nedenle nasıl 25 sene boyunca çarpışa çarpışa geldiysek sizi de bu iftiralarınızı da ezip geçmeyi çok iyi biliriz."

MANİSA'DAKİ AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMECİLERİNE SESLENDİ: ÖZGÜR ÖZEL VE ŞÜREKASINI UZAK TUTSUNLAR

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan İnan, Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhittin Böcek meselesinde, bu Sayın Özgür Özel, Manisa'da bir benzin istasyonunda almış olduğu rüşvetten bahsediyorlar. Ben buradan Manisa'da benzin istasyonu olan esnaflarımızı da uyarmak istiyorum. Manisa'da Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarına uzak tutsunlar. Rüşvet çarklarının lokasyonu olmasın. Her an Sayın Özgür Özel ve arkadaşları çünkü benzin istasyonları, o kirli rüşvet lokasyonu, belli başlı çantaların teslim edildiği adres olarak görüyorlar. Özgür Özel ve arkadaşlarını uzak tutsunlar."

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına değinen ve iddialarını sürdüren İnan, "Adalet Bakanımız uyuşturucuyla mücadele ediyor. Narkotik operasyonları yapıyor. Yakalananların WhatsApp mesajlarında Sayın Özgür Özel'le bu uyuşturucu satıcıların mesajları çıkıyor. O nedenle Sayın Özgür Özel, biz senin hangi soyguncuların, hangi rüşvetçilerin temsilcisi olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnanÖzgür ÖzelAK PartiManisaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selim K Selim K:
    Önce Özgür özele teşekkür et adam fon vurgununu kamuoyu ile paylaşmasaydı bu yüzyılın vurgunundan nasıl haberdar olacaktık sizin açıklayacaktınız ? 0 0 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Valla o değil de vatandaş artık yapılan zamlardan dolayı uzak durmaya çalışıyor 0 0 Yanıtla
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