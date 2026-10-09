Düzce'de okulun duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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Düzce'de okulun duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

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Düzce\'de okulun duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
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Düzce'de bir ilkokulun bahçe duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hamidiye Mahallesi Şehit Özgür Işık İlkokulu'nun dış duvarındaki tehdit içerikli yazılara ilişkin Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

17 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı okulun öğrencisi olmayan E.K.Ö'nün (17) gerçekleştirdiği değerlendirilerek çocuk hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce gözaltına alınan adli süreçteki çocuk, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: AA
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