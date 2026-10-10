İzmir Bayındır'da yasa dışı bahis soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı, toplam 13 oldu - Son Dakika
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İzmir Bayındır'da yasa dışı bahis soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı, toplam 13 oldu

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İzmir Bayındır\'da yasa dışı bahis soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı, toplam 13 oldu
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İzmir Bayındır'da yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama soruşturmasında üçüncü dalga operasyonda 8 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 13'e yükselirken, ilk aşamada hesaplarda bir aylık süreçte yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi tespit edilmişti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda 8 şüpheli daha tutuklandı. Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor.

Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan A. Ö., H. T., M. Ç., F. A., C. T., S. B., M. Y. ve M. K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayındır Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ilk operasyonda, şüphelilere ait hesaplarda bir aylık süreçte yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. Yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttükleri iddiasıyla ilk operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

İkinci dalga operasyonda ise gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Üçüncü dalga operasyonda gerçekleşen 8 tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı toplam 13'e yükseldi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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