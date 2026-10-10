Zonguldak Alaplı'da tırın çarptığı 80 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak Alaplı'da tırın çarptığı 80 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Alaplı\'da tırın çarptığı 80 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarında yürüyen 80 yaşındaki adama tır çarptı; adam kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından tır sürücüsü S.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Alaplı-Yığılca kara yolunun Ferahlı köyü altındaki ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferahlı köyüne Kur'an okumak için geldiği iddia edilen Hüseyin Özcan'a (80), Dereli Mahallesi'nden Kabalar köyü istikametine doğru yol kenarında yürüdüğü sırada S.Y. idaresindeki 81 AFT 170 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü S.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıZonguldakJandarma3. SayfaAlaplıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    eğer resim doğruysa, 80 yaşındaki adamın o saatte orada ne işi vardı.!? bir nevi intihar gibi bir şey.! Allah bilir sim siyah elbise giymiştir, TIR sürücüsü çok geç fark etmiştir.! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
00:30
Sosyal medyaya yeni düzenleme 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
22:46
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 00:39:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Zonguldak Alaplı'da tırın çarptığı 80 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei