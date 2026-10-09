Düzce Aybaşı köyünde patpat devrildi, Arife Aydoğan öldü, sürücü yaralandı

Musa KESKİN/DÜZCE, – DÜZCE'de tarla yolunda virajda patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada Arife Aydoğan (55) hayatını kaybetti, sürücü F.A. yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Aybaşı köyünde meydana geldi. Tarla yolunda F.A. idaresindeki patpat virajda devrildi. Sürücü F.A. ve yanındaki Arife Aydoğan yola savruldu. İhbar ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Arife Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü F.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Arife Aydoğan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.