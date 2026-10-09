İstanbul Havalimanı\'nda korse yeleğe gizlenmiş 8 kilo 250 gram metamfetamin bulundu

İstanbul Havalimanı'nda 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, korse yelek ve bacak bölgelerine gizlenmiş 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında havalimanı içerisinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 9 Ekim Cumartesi günü havalimanı içinde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahıs polis ekiplerinin dikkatini çekti. Takibe alınan şüpheliler, dış hatlar gümrük yolcu karşılama çıkışında durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan detaylı aramada korse yelek içerisine ve bacak bölgelerine gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, S.S.A. ve A.H.Z. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.