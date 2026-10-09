Tokat Niksar'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

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Tokat Niksar\'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisinde suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Karabodur mevkisinde kaçak kazı yapan M.D. (51), Ü.D. (37) ve E.K'yi (61) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika
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