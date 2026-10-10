Hatay Erzin'de yıldırım nedeniyle camide elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay Erzin'de yıldırım nedeniyle camide elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi

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Hatay Erzin\'de yıldırım nedeniyle camide elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi
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Hatay Erzin'de şiddetli yağış sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım, caminin ses sistemi, hoparlörler ve klimaları başta olmak üzere birçok elektronik eşyayı kullanılamaz hale getirdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde sağanak yağış sırasında caminin minaresine isabet eden yıldırım, camideki elektronik eşyalara zarar verdi.

Olay, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle caminin ses sistemi, minaredeki hoparlörler ve klimalar başta olmak üzere çok sayıda elektronik eşya kullanılamaz hale geldi.

Yeşiltepe Mahallesi Camii İmamı Şakir Otcu, "Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte camimizin bütün tesisatı yandı. Minaremizde bulunan hoparlörler yandı, camimizdeki klimaların hepsi yandı. Camimizde büyük bir hasar var. İnşallah düzelteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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