Eskişehir Odunpazarı'nda otomobille çarpışan motosikletin yolcusu ağır yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobille çarpışan motosikletin yolcusu ağır yaralandı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda otomobille çarpışan motosikletin yolcusu ağır yaralandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda motosikletle otomobil çarpıştı; motosiklette yolcu olarak yer alan kişi savrularak ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de otomobile çarpışan motosikletten savrularak ağır yaralanan yolcu, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Huzurveren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkay K. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, 34 KPM 846 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Cemil K., çarpışmanın etkisiyle savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla bilinci kapalı halde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eskişehir Osman Gazi ÜniversitesiOdunpazarıEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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