Ankara Etimesgut'ta anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı, silah çatıda bulundu - Son Dakika
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Ankara Etimesgut'ta anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı, silah çatıda bulundu

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Ankara Etimesgut\'ta anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı, silah çatıda bulundu
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Ankara Etimesgut'ta özel bir anaokulunun kapalı olduğu gece kapısına 4 el ateş edilmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda olayda kullanılan silah bir ikametin çatısında ele geçirildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde özel bir anaokulunun kapalı olduğu gece saatlerinde anaokulunu kurşunlayan şahıslar yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre 6 Ekim günü sabah açıldığında anaokulunun kapısına 4 el ateş edildiği fark edildi ve kovanlar bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan ele geçirildi. Olayın aydınlatılması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntülerini, araç hareketlerini, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu toplanan bilgileri titizlikle incelendi. Saatler süren kamera çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantıları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen; ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan şahıs H.D., olay sırasında araçta bulunan M.A.K., azmettirici olduğu değerlendirilen G.Ç. ve S.M. olmak üzere 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca olayda kullanılan silah bir ikametin çatısında ele geçirildi. Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Etimesgut'ta anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı, silah çatıda bulundu - Son Dakika
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