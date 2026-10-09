Kırıkkale Yahşihan'da belediye soruşturmasında başkanvekili dahil 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale Yahşihan'da belediye soruşturmasında başkanvekili dahil 5 kişi tutuklandı

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Kırıkkale Yahşihan\'da belediye soruşturmasında başkanvekili dahil 5 kişi tutuklandı
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mahkeme, 4 şüpheliyi adli kontrolle, birini adli kontrolsüz serbest bıraktı.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Farklı bir soruşturma kapsamında 100 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın da, Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturma dosyasına dahil edildi. Böylece mahkemeye çıkarılan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, belediyede sekreter olarak görev yapan Canan Demirkaya ile ilk dalga operasyonda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer tutuklandı. Mahkeme kararıyla tutuklanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mahkeme, eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Dadalı ve Ömer Hazar ile sekreter Ayşe Öztürk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in kayınvalidesi Aliye Demirkaya ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
KırıkkaleYahşihan3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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