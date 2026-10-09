Eskişehir Odunpazarı'nda baba-oğul kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda baba-oğul kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda baba-oğul kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Bıçaklanan baba, 'Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı' diyerek şikayetçi oldu; yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken 1 kişi ifade için polis merkezine götürüldü.

Eskişehir'de baba ile oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgada bıçaklanan baba, "Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı" dedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir balıkçı dükkanında çalışan baba ile oğlu arasında kavga çıktı. Arbede esnasında aralarında babanın da bulunduğu toplam 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

"Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayı polis ekiplerini anlatan baba, "Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı. Şikayetçiyim" dedi. Yaralılardan 2'si sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken 1 kişi de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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