Bingöl\'de ineğe çarpan otomobilde 2\'si ağır, biri bebek 4 kişi yaralandı

Bingöl'de bir otomobilin yola çıkan ineğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş karayolu Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıkan ineğe bir araç çarptı. Kazada biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.