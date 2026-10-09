Eskişehir Tepebaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 3 yaralıdan ambulansa binmeyen ikna edildi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 3 yaralıdan ambulansa binmeyen ikna edildi

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Eskişehir Tepebaşı\'nda iki otomobil çarpıştı, 3 yaralıdan ambulansa binmeyen ikna edildi
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Eskişehir Tepebaşı'nda kavşakta iki otomobil çarpıştı, sürücüler ile kadın yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kanaması olmadığını belirterek ambulansa binmek istemedi; polis ve sağlık ekipleri dakikalar süren ikna çabasının ardından onu ambulansa bindirdi.

Eskişehir'de iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ambulansa binmek istemeyen yaralı, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.F. (22) idaresindeki 35 ASG 551 plakalı otomobil, U.Y. idaresindeki 26 ADG 743 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Savrulan 26 ADG 743 plakalı araç, trafik lambası direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile 35 ASG 551 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ç. (22) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkinci bir kaza daha yaşanmaması için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar A.S.F. ve Ç.Ç. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, U.Y. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri, kanaması olmadığını belirterek ambulansa binmek istemedi. Polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan şahıs, dakikalar süren çabanın ardından ikna edilerek ambulansa bindi. Araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaGüncelPolisKazaSon Dakika

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