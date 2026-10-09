Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı

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Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan polis memuru ve mübaşir tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si daha tutuklandı.

POLİS VE MÜBAŞİR İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İ.A, polis memuru M.K, mübaşir H.C, zabıt katibi S.Y. ile çarşı ve mahalle bekçisi A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ile H.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Y.S'nin, eğlence mekanı işleten babası E.S'nin usulsüz ve suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunu iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ihbarda bulunması üzerine, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Y.S'nin yanı sıra eğlence mekanı sahibi babası E.S, işletme müdürü E.Ş. ile C.T, T.E, E.S. ve Y.K. gözaltına alınmıştı.

WhatsApp yazışmaları ve para transferleri incelenen şüpheliler ile aralarında irtibat veya mali hareketler bulunduğu tespit edilen Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İ.A, polis memuru M.K, mübaşir H.C, zabıt katibi S.Y, çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. de yakalanmıştı.

Zanlılardan Y.S, C.T, E.S. ve Y.K. dün savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmiş, E.S. ve T.E. tutuklanmış, E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Kırıkkale3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mevlut cetin mevlut cetin:
    Bu ne biçim haber. Ne karşılığı rüşveti almışlar bir cümle yok 0 0 Yanıtla
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    1980 öncesi bütün avanta işleri odacılar ve mübaşirler üzerinden yürürdü memurlar avanta verenle yüz göz olmazdı hiç kimse yakalanmazdı hatta bununla ilgili Kemal Sunal'ın ve Erdal Özyağcıların eleştirisel komedi filmi bile var .. 0 0 Yanıtla
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