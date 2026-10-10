Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binanın enkazı kaldırıldı, arsa çevresi kapatıldı - Son Dakika
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Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binanın enkazı kaldırıldı, arsa çevresi kapatıldı

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Maltepe\'de 5 kişinin öldüğü binanın enkazı kaldırıldı, arsa çevresi kapatıldı
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Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu 9 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkılan binanın arsasının çevresi zabıta ekiplerince demir bariyerlerle kapatıldı.

MALTEPE'de ilk 3 katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Yıkılan binanın bulunduğu arsanın çevresi, zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katı önceki gün saat 05.40 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarmanın sona ermesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları ise gece saatlerinde tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri yıkılan binanın bulunduğu arsanın çevresini demir bariyerlerle kapattı. Bazı noktalara da emniyet şeridi çekilerek alana girişler engellendi.

Kaynak: DHA
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