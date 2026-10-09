Gaziantep Nurdağı'nda 1 kişi öldü, 2'si ağır 7 yaralandı; minibüsle otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Gaziantep Nurdağı'nda 1 kişi öldü, 2'si ağır 7 yaralandı; minibüsle otomobil çarpıştı

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Gaziantep Nurdağı\'nda 1 kişi öldü, 2\'si ağır 7 yaralandı; minibüsle otomobil çarpıştı
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Gaziantep Nurdağı'nda otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı ilçesi kırsal Sayburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Kaya (34) idaresindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile M.S. (38) kontrolündeki 27 ME 9658 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, hastanede yapılan müdahaleldud rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden diğer 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGaziantep3. SayfaNurdağıGüncelTarımKazaSon Dakika

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