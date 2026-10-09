Aksaray Eskil'de minibüse çarpmamak için manevra yapan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Aksaray Eskil'de minibüse çarpmamak için manevra yapan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Aksaray Eskil\'de minibüse çarpmamak için manevra yapan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde minibüse çarpmamak için manevra yapan 14 yaşındaki çocuk, motosikletiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AKSARAY'da yolun soluna dönmek isteyen minibüse çarpamamak için motosikletiyle manevra yapan A.G. (14), yere savrulup, sürüklenerek ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eskil ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan A.G., yolun soluna dönmek isteyen minibüse çarpamamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet yere savruldu. A.G. de motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklenip yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.G., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aksaray Eskil'de minibüse çarpmamak için manevra yapan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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