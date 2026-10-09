Nevşehir\'de 12 ton 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir'de şüphe üzerine arama yapılan iki araçta 12 ton 150 kilogram kaçak tütün ile 1 milyon 405 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişindeki uygulama noktasında araçları kontrol etti.

Şüphe üzerine kamyon ile kamyonette yapılan aramada 12 ton 150 kilogram kaçak tütün ile 1 milyon 405 bin makaron ele geçirildi.

Araçlardaki 3 şüpheli gözaltına alındı.