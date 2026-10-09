Yahşihan Belediyesi yolsuzluk operasyonunda Başkanvekili Demirdirek dahil 5 tutuklandı - Son Dakika
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Yahşihan Belediyesi yolsuzluk operasyonunda Başkanvekili Demirdirek dahil 5 tutuklandı

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Yahşihan Belediyesi yolsuzluk operasyonunda Başkanvekili Demirdirek dahil 5 tutuklandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında olduğu 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1'i salıverildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 2 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve belediye başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı ile sonradan gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Demirdirek, C.D, E.B, İ.A, S.S.Y. tutuklandı, A.K, A.Ö, F.D. ve Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin birlikte değerlendirilmesinin ardından dün 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, belediye başkanvekili Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmış, eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklanmış, 4'üne ev hapsi verilmiş, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yahşihan Belediyesi yolsuzluk operasyonunda Başkanvekili Demirdirek dahil 5 tutuklandı - Son Dakika
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