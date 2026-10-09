Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkezli 4 ilde, kendilerini istihbarat, MİT ve devlet görevlisi olarak tanıtıp yakınlarını cezaevinden çıkarma ve kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Şüphelilerin kendilerini ‘İstihbarat Görevlisi’, ‘MİT Görevlisi’ ve ‘Devlet Görevlisi’ olarak tanıttıkları, mağdurları yakınlarını cezaevinden çıkarma veya kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle kandırarak para aldıkları belirlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Araştırmalarda, 2026 yılı içerisinde Diyarbakır’da 7 ayrı olayda 7 kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin ve Mardin’de bu sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 2 kamu kimlik kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
Millî İstihbarat TeşkilatıDolandırıcılıkDiyarbakır3. SayfaGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Vay be,ülkemiz tam dolandırıcılar ülkesi oldu, neden acaba??? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Galatasaray’da sürpriz 11
Galatasaray'da sürpriz 11
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
16:36
Daha imzası kurumadı Galatasaray’da şok ayrılık
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 19:22:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei