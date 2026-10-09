Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Şüphelilerin kendilerini ‘İstihbarat Görevlisi’, ‘MİT Görevlisi’ ve ‘Devlet Görevlisi’ olarak tanıttıkları, mağdurları yakınlarını cezaevinden çıkarma veya kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle kandırarak para aldıkları belirlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Araştırmalarda, 2026 yılı içerisinde Diyarbakır’da 7 ayrı olayda 7 kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin ve Mardin’de bu sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 2 kamu kimlik kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.