Ankara Çubuk\'ta bisikletli 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastanede öldü

Ankara Çubuk'ta bisikletli 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk'ta bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
10 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),
Kaynak: DHA
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