Ankara Çubuk'ta bisikletli 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta bisikletli 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastanede öldü

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Ankara Çubuk\'ta bisikletli 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastanede öldü
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Ankara Çubuk'ta bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıAnkara Çubuk3. SayfaGüncelÇocukSon Dakika

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