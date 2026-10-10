Hatay Dörtyol'da nişan kavgasına polis müdahale etti, sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da nişan kavgasına polis müdahale etti, sandalyeler havada uçuştu

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Hatay Dörtyol\'da nişan kavgasına polis müdahale etti, sandalyeler havada uçuştu
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Hatay Dörtyol'da nişan töreni sırasında çıkan sözlü tartışma, plastik sandalyelerin havada uçtuğu kavgaya dönüştü. Polis ve vatandaşların müdahalesiyle ayrılan olayda hafif yaralılar olduğu, nişanı gerçekleşen çift ve aileler arasında sorun olmadığı öğrenildi.

Hatay'da nişan töreni esnasında şahıslar arasında yaşanan sözlü tartışma plastik sandalyelerin havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Olay; akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan düğün salonu mevkiinde yaşandı. Nişanda katılımcı olan şahıslar arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede çevredekilerinde dahil olduğu kavgada plastik sandalyeler havada uçuşurken, tekme ve tokat kullanıldı. Kavga üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ve duyarlı vatandaşlar kavgaya müdahale ederek grupları ayırdı. Hafif yaralıların olduğu olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Öte yandan, nişanı gerçekleşen çift ve aileler arasında herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaPlastikDörtyolOlaylarGüncelPolisHataySon Dakika

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