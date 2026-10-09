Bolu Yumrukaya\'da çıkan yangında 4 yapı ve traktör kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Yumrukaya köyünde bir evde çıkan ve kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahır, samanlık ile odunluğa sıçrayan yangın korkuttu. Alevlerin arasında kalan traktör ve 4 yapı ağır hasar aldı.

Yangın, merkeze bağlı Yumrukaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, evin hemen bitişiğinde bulunan samanlık, odunluk ve ahıra sıçradı. Alevlerin hızla yayılmasıyla yapıların yakınında park halinde bulunan bir traktör de yanmaya başladı. Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev, ahır, samanlık, odunluk ve traktör kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.