Elazığ\'da emniyet ekipleri Köfteciler Sokağı\'nda şüpheli şahıslara üst araması yaptı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı'nda denetim yaptı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki Köfteciler Sokağı'nda asayiş uygulaması düzenledi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele amacıyla şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gerekli kontroller ile üst aramaları yapıldı. Narkotik ve asayiş ekiplerinin koordineli yürüttüğü faaliyet, yasal prosedürlere uygun olarak tamamlandı.