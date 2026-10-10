İller Bankası\'nın sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı

İller Bankası'nın sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 250 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
(ANKARA) - İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 250 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 250 milyar Türk Lirasına çıkarılmasına hükmedildi.
Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesi gereğince verildi.
Kaynak: ANKA
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