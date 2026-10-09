Aksaray\'da Niğde-Ankara Otoyolu\'nda otomobil beton bariyere çarptı, sürücü öldü.

AKSARAY'da kontrolden çıkıp otoyol gişelerinin beton bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü Murat Furkan Kaynak (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Niğde – Ankara Otoyolu Ortaköy gişelerinde meydana geldi. Murat Furkan Kaynak, yönetimindeki 07 LMY 09 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içinde sıkışan sürücü Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat Furkan Kaynak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.