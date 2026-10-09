Trump, Beyaz Saray'ın yeni sözcülüğüne Katie Zacharia'yı getireceğini açıkladı - Son Dakika
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Trump, Beyaz Saray'ın yeni sözcülüğüne Katie Zacharia'yı getireceğini açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcülüğüne halen kendisinin iletişim danışmanlarından Katie Zacharia'yı getireceğini duyurdu. Zacharia, muhteşem iş çıkaran Karoline Leavitt'in yerini alacak; Trump, Amerikan halkının saygısını kazanacağından emin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünün, halen kendisinin iletişim danışmanlarından biri olarak görev yapan Katie Zacharia olacağını açıkladı.

LEAVİTT'İN YERİNE ZACHARİA GELECEK

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zacharia'nın sözcülük görevine getirileceğini açıkladı. Trump, "Katie Zacharia'yı Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendirmek benim için büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.

Katie'nin halen Trump'ın Truth Social hesabını yönettiğini ve "Trump Media&Technology Group" adlı şirkette kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yaptığını aktaran Trump, yeni sözcünün çok başarılı olacağına inandığını vurguladı.

TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYALARINDA GÖREV ALMIŞTI

"Katie, Beyaz Saray Sözcüsü olarak muhteşem bir iş çıkaran Karoline Leavitt'in yerini alacak." ifadesine yer veren Trump, Katie'nin Amerikan halkının saygısını kazanacağından emin olduğunu kaydetti.

Daha önce muhafazakar kanallardan Fox News ve Newsmax gibi kanallarda da çalışan Katie, uzun süredir Trump'ın seçim kampanyalarında çeşitli görevler alan bir iletişimci olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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