Erzincan Üzümlü\'de güreşçiler Kaymakam Hökelekli\'yi ziyaret etti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Amatör Spor Kulüpleri Haftası dolayısıyla güreş branşında başarı elde eden sporcular, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından kabul edildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarete, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer, antrenörler ve sporcular Safiye Mustafa, Medine Muhammetli ile Anzor Yasin katıldı.

Ziyarette, amatör sporun yaygınlaştırılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sporcuların başarılarının desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Kaymakam Hökelekli, sporcuları ve yetişmelerinde emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.