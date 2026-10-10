Panama'da gazetecilerin depreme yakalandığı anlar kamerada

Panama'da gazetecilerin depreme yakalandığı anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Panama'da 7.7 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan gazetecilerin yaşadığı panik kameraya yansıdı. Gazeteciler hızla binayı terk etti.
Panamada gazeteciler canlı yayın esnasında depreme böyle yakalandı.
PANAMA'DA 7.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Deprem anından görüntüler geldi. Bir binada canlı yayın yapan bir grup gazeteci depreme yakalandı. Gazeteciler canlı yayını yarıda kesip binayı terk etti.
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