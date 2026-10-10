Kemaliye Taş Yolu'nda kaya düşmesi sonrası belediye ekipleri yolu temizledi - Son Dakika
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Kemaliye Taş Yolu'nda kaya düşmesi sonrası belediye ekipleri yolu temizledi

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Kemaliye Taş Yolu\'nda kaya düşmesi sonrası belediye ekipleri yolu temizledi
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Taş Yolu'nda kaya düşmesi sonucu yola savrulan taş parçaları ve güvenlik amacıyla çekilen çelik tel belediye ekiplerince kaldırıldı. Ekipler güzergahı güvenli hale getirdi, yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Taş Yolu'nda meydana gelen kaya düşmesi sonucu yola savrulan taş parçaları ve güvenlik amacıyla çekilen çelik tel, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kemaliye Taş Yolu'nda yaşanan kaya düşmesinin ardından yola savrulan taş parçaları ile çelik telin kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle güzergahın güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

Yetkililer, Taş Yolu'nu kullanan sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
KemaliyeErzincanGüvenlikUlaşımGüncelÇevreSon Dakika

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