Sosyal ağlarda 15 yaş altına hizmet yasağı 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek - Son Dakika
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Sosyal ağlarda 15 yaş altına hizmet yasağı 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek

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Sosyal ağlarda 15 yaş altına hizmet yasağı 1 Kasım 2026\'da yürürlüğe girecek
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Sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yasaklandı. Yaş tespiti e-Devlet'ten kimlik paylaşılmadan yapılacak, 15-18 yaş hesaplarında mesajlaşma kısıtlanacak.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal ağ sağlayıcılarında çocukların korunmasına yönelik kapsamlı kurallar ve kısıtlamalar getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal ağlara çocukların korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi.

Yönetmelikte, "Yaş Doğrulaması, Ayrıştırılmış Hizmetler ve Ebeveyn Kontrol Araçları" başlığı 5. maddesi 1.fıkrasında, "Sosyal ağ sağlayıcı, onbeş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz" hükmü yer aldı.

Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak olup, yaş tespiti e-Devlet üzerinden kimlik bilgisi paylaşılmadan, yalnızca yaş aralığını gösteren alanla yapılacak.

Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması zorunlu kılınırken 15-18 yaş arası çocuklar için hesapların varsayılan olarak gizli olacağı, mesajlaşmanın kısıtlanacağı, canlı yayın açılması ve rehber senkronizasyonunun yasaklanacağı "ayrıştırılmış hizmet" modeli uygulanacak.

Bununla birlikte aileler çocukların ekran süresini, harcamalarını ve hesap ayarlarını denetleyebileceği Türkçe destekli ebeveyn kontrol araçları da ebeveynlere sunulacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Sosyal ağlarda 15 yaş altına hizmet yasağı 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek - Son Dakika
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