Erzincan-Refahiye yolunda 10 kilometre kala ayının telef olduğu değerlendiriliyor

Erzincan-Refahiye yolunda 10 kilometre kala ayının telef olduğu değerlendiriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan-Refahiye kara yolunda, Refahiye'ye 10 kilometre kala yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı yolcu otobüsündekiler fark etti. İlk belirlemelere göre ayının bir aracın çarpması sonucu telef olduğu değerlendiriliyor, ekiplerin incelemesinin ardından ayı yoldan kaldırıldı.
Erzincan- Refahiye kara yolunda aracın çarptığı ayı telef oldu.
Erzincan istikametinde ilerleyen bir yolcu otobüsündeki vatandaşlar, Refahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ayının bir aracın çarpması neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA
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