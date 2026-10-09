Niğde\'deki 6. Gastronomi Festivali\'nde Sagopa Kajmer şarkılarını seslendirdi

Niğde'deki 6. Gastronomi Festivali'nde Sagopa Kajmer şarkılarını seslendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde 6. Gastronomi Festivali kapsamında Valilik binasının yanındaki alanda düzenlenen konserde Sagopa Kajmer sahne aldı. Sanatçı Baytar, Terapi, Neyse, 366. Gün, Galiba ve Gölge Haramileri gibi şarkılarını seslendirdi; vatandaşlar eşlik ederek cep telefonlarıyla görüntü aldı.
Niğde 6. Gastronomi Festivali'nde şarkıcı Sagopa Kajmer sahne aldı.
Valilik binasının yanındaki alanda gerçekleştirilen festival kapsamındaki konserde, Türkçe rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer, "Baytar", "Terapi", "Neyse", "366. Gün", "Galiba" ve "Gölge Haramileri" gibi şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında vatandaşlar, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik ederek, cep telefonlarıyla görüntü aldı.
Kaynak: AA
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