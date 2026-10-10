Panama'da 7,7'lik deprem binaları yıktı, 4,6 milyon kişi sarsıntıyı hissetti - Son Dakika
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Panama'da 7,7'lik deprem binaları yıktı, 4,6 milyon kişi sarsıntıyı hissetti

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Panama\'da 7,7\'lik deprem binaları yıktı, 4,6 milyon kişi sarsıntıyı hissetti
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Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi; binalarda yıkıma yol açtı ve yaklaşık 4,6 milyon kişi sarsıntıyı hissetti. Yetkililer tsunami tehdidi bulunmadığını ve Panama Kanalı'nın etkilenmediğini, artçı sarsıntılar nedeniyle hasarın boyutunun netleşmediğini açıkladı.

(ANKARA) - Panama'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem binalarda yıkıma yol açarken, yaklaşık 4,6 milyon kişi sarsıntıyı hissetti. Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü ve hasarın boyutunun henüz netleşmediğini belirtirken, tsunami tehdidinin bulunmadığı ve Panama Kanalı'nın depremden etkilenmediği açıklandı.

Panama'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, binalarda hasara ve geniş çaplı sarsıntıya yol açtı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre yaklaşık 4,6 milyon kişi depremi orta ila şiddetli düzeyde hissetti. Meydana gelen depremin merkez üssünün, Panama'nın güney-orta kesimindeAki Pitaloza Arriba kasabasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Deprem, yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı kasabalarında binaların yıkıldığı görüldü. Penonomé'deki bir katedralin yan duvarı ve kulelerinden biri çökerken, bir otelin de büyük ölçüde yıkıldığı bildirildi. Depremin ardından meydana gelen güçlü artçı sarsıntılar nedeniyle hasarın boyutu henüz netleşmedi.

Merkez üssüne yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki başkent Panama City'de çok sayıda kişi binalardan tahliye edildi. Başkentteki hasarın büyük ölçüde çatılardan düşen molozlarla sınırlı olduğu bildirildi. Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino, hükümetin deprem müdahalesi için seferber olduğunu açıkladı ve halkı paniğe kapılmamaya çağırdı.

Başlangıçta çevredeki 11 ülke için tsunami uyarıları yapılırken, ABD Tsunami Uyarı Sistemi daha sonra herhangi bir tehdit bulunmadığını duyurdu. Yetkililer ayrıca Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı'nın depremden etkilenmediğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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