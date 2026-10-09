Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki halk buluşmasında fon soruşturması üzerinden yaşanan isim karışıklığına ilişkin konuştu. YENİ Parti lideri Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür dilerken Ümit Özlale'nin de iftiraya maruz kaldığını ancak özür dilenmediğini söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki halk buluşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkındaki yanlış isimlendirme nedeniyle özür diledi. YENİ Parti lideri, partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de iftiraya maruz kaldığını ancak özür dilenmediğini belirterek "Burada iki yüzlülük var." dedi. 

MERSİN'DE BAKAN GÖKTAŞ'IN BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialara ayıran YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarında yaşanan isim karışıklığına değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan iddianın yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın babasından özür diledi. 

Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var

"AMCAMDAN BEN ÖZÜR DİLERİM AMA BURADA İKİ YÜZLÜLÜK VAR"

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Bakan Göktaş'ın babasının yaşadığı rahatsızlığı anladığını ifade ederken diğer ailelerin de benzer hassasiyeti hak ettiğini savundu. "Amcamdan ben özür dilerim ama burada iki yüzlülük var" diyen Özel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de isim benzerliği üzerinden iftiraya uğradığını savundu.

Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandıFon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den, Ümit Özlale'ye: Özür dileyin ve çekilinAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den, Ümit Özlale'ye: Özür dileyin ve çekilin AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakamAK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlarBakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
Mersin Büyükşehir BelediyesiMahinur Özdemir GöktaşFon SoruşturmasıYeni PartiÖzgür ÖzelMersinGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    ikiyüzlülüğü bırak yüzkırkiki yüzlülük var 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    çamur at izi kalsin bu hiç yakişmadı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    bu adamı destekliyen lerdemi böyle nasıl olacak? otu çek köküne bak demiş atalar, en azından%20 lik kesim böyle. %80 aklı başında dürüst insanlar 0 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Beyninizi ve ruhunuzu mezarlıkta rakı içenlere ve Silivri'ye vermişsiniz nerde nerde 660 milyar anca iftira atın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Şu geldiğimiz hale bakın Öz babasından haraç istedi, sonrası facia Şu geldiğimiz hale bakın! Öz babasından haraç istedi, sonrası facia
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Daha imzası kurumadı Galatasaray’da şok ayrılık Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:29
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:07
Navi Pillay’ın Nobel Barış Ödülü sonrası ABD UCM’ye yaptırım kararı aldı
Navi Pillay'ın Nobel Barış Ödülü sonrası ABD UCM'ye yaptırım kararı aldı
19:02
Canlı anlatım: Galatasaray’a üst üste iki şok
Canlı anlatım: Galatasaray'a üst üste iki şok
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 21:43:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei