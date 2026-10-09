Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki halk buluşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkındaki yanlış isimlendirme nedeniyle özür diledi. YENİ Parti lideri, partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de iftiraya maruz kaldığını ancak özür dilenmediğini belirterek "Burada iki yüzlülük var." dedi.

MERSİN'DE BAKAN GÖKTAŞ'IN BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialara ayıran YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarında yaşanan isim karışıklığına değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan iddianın yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın babasından özür diledi.

"AMCAMDAN BEN ÖZÜR DİLERİM AMA BURADA İKİ YÜZLÜLÜK VAR"

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Bakan Göktaş'ın babasının yaşadığı rahatsızlığı anladığını ifade ederken diğer ailelerin de benzer hassasiyeti hak ettiğini savundu. "Amcamdan ben özür dilerim ama burada iki yüzlülük var" diyen Özel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de isim benzerliği üzerinden iftiraya uğradığını savundu.