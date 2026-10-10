Kesin olmayan sonuçlara göre MTSO başkanlığını 64 oyla Serdar Yıldızgörer kazandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Yıldızgörer seçildi.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, MTSO Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleri seçimleri, oda binasında gerçekleştirildi.

2026-2030 çalışma döneminde görev yapacak yönetimin belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçimlerde 118 meclis üyesi oy kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için Serdar Yıldızgörer'in aday olduğu mavi liste ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın aday olduğu turuncu liste yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 64 oy alan Yıldızgörer, başkanlığa seçildi.