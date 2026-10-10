Kesin olmayan sonuçlara göre MTSO başkanlığını 64 oyla Serdar Yıldızgörer kazandı - Son Dakika
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Kesin olmayan sonuçlara göre MTSO başkanlığını 64 oyla Serdar Yıldızgörer kazandı

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Kesin olmayan sonuçlara göre MTSO başkanlığını 64 oyla Serdar Yıldızgörer kazandı
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MTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için 2026-2030 döneminde düzenlenen seçimde 118 meclis üyesi oy kullandı; Serdar Yıldızgörer'in mavi listesi ile mevcut Başkan Hakan Sefa Çakır'ın turuncu listesi yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre 64 oy alan Yıldızgörer başkanlığa seçildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Yıldızgörer seçildi.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, MTSO Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleri seçimleri, oda binasında gerçekleştirildi.

2026-2030 çalışma döneminde görev yapacak yönetimin belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçimlerde 118 meclis üyesi oy kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için Serdar Yıldızgörer'in aday olduğu mavi liste ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın aday olduğu turuncu liste yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 64 oy alan Yıldızgörer, başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA
Mersin Ticaret Ve Sanayi OdasıSefa ÇakırEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kesin olmayan sonuçlara göre MTSO başkanlığını 64 oyla Serdar Yıldızgörer kazandı - Son Dakika
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