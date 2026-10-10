Erzincan\'da Munzur Anaokulu öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret edip bilgi aldı.

Erzincan'da Munzur Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiyecilerin görevleri ve kullandıkları ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında öğrenciler itfaiye binasını gezdi.

İtfaiye Eğitim Amirliği personeli tarafından öğrencilere itfaiyenin görevleri, kullanılan araç ve gereçler ile yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Ziyaretin, çocukların itfaiyecilik mesleğini tanımaları ve yangınlara karşı bilinçlenmelerine katkı sağlaması amaçlandı.