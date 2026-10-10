TİKA, Guatemala'da engelsiz Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı'nı törenle açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA, Guatemala'da engelsiz Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı'nı törenle açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guatemala'da TİKA'nın finanse ettiği Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda özel gereksinimli ve engelli bireyler için 25'e yakın oyun ve spor ekipmanı ile basketbol sahası hizmete sunuldu.

Guatemala'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen "Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında başlatılan proje kapsamında, parkın bulunduğu alan TİKA tarafından kapsamlı şekilde yenilenerek özel gereksinimli ve engelli bireylerin kullanımına kazandırıldı.

Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı'nın açılış törenine Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, Guatemala Belediye Başkanı Ricardo Quinonez, belediye başkan yardımcısı, belediye meclisi üyeleri, parkın bulunduğu bölgenin semt sakinleri ile bazı engelli bireyler katıldı.

Engelsiz oyun alanı olarak tasarlanan park, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen güvenli ve erişilebilir bir yaşam alanı sunuyor.

Yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki parkta, 25'e yakın oyun ve spor ekipmanının yanı sıra bir basketbol sahası ile sosyalleşme ve dinlenme alanları bulunuyor.

Büyükelçi Rende, açılıştaki konuşmasında, Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı'nın iki ülke arasındaki dostluğun kalıcı bir sembolü olacağını belirtti.

Parkın, Türkiye ile Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 152. yılı ile Guatemala şehrinin kuruluşunun 250. yıl dönümüne denk gelen bir dönemde tamamlanarak hizmete sunulmasının özel önem taşıdığını vurgulayan Rende, TİKA'nın Guatemala'da gerçekleştirdiği projelere bir yenisinin eklenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Guatemala Belediye Başkanı Ricardo Quinonez ise parkın, başkent Guatemala'nın tarihini yansıtan önemli bir bölgesinde bulunduğuna işaret ederek, alanın özel gereksinimli bireylerin yanı sıra tüm kent sakinlerinin açık havada vakit geçirebilecekleri bir ortam sunduğunu söyledi.

Quinonez, parkın Guatemala şehrine kazandırılmasına sağladığı katkılardan dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
BasketbolGuatemalaTürkiyeGüncelYaşamDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
00:30
Sosyal medyaya yeni düzenleme 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
22:46
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
22:45
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 02:09:10. #.0.3#
SON DAKİKA: TİKA, Guatemala'da engelsiz Türkiye-Guatemala Dostluk Parkı'nı törenle açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei