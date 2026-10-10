Bursa'da 700 Bin Kitap projesi konserinde sanatseverler bilet yerine kitap getirdi - Son Dakika
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Bursa'da 700 Bin Kitap projesi konserinde sanatseverler bilet yerine kitap getirdi

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Bursa\'da 700 Bin Kitap projesi konserinde sanatseverler bilet yerine kitap getirdi
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Bursa Kent Konseyi ve Yarına Şans Ver Derneği, Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünde 700 Bin Kitap 700 Kütüphane projesi için Merinos AKKM'de konser düzenledi. Sanatseverler bilet yerine kitapla giriş yaptı; Bursa Mehter Takımı ve müzik grubu sahne aldı.

Bursa Kent Konseyi ve Yarına Şans Ver Derneği, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünde "700 Bin Kitap 700 Kütüphane" projesi için "Fetih Marşları ve Türk Müziği Konseri" düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konsere, Bursalı sanatseverler bilet olarak yanlarında getirdikleri kitaplarla giriş yaptı.

Konserde Bursa Mehter Takımı ve Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu Müzik Grubu sahne aldı.

Gecede "Güzele Güzel Demem Güzel Benim Olmayınca", "Yelkenler Biçilecek" ve "Yine Bir Gülnihal" gibi eserler seslendirildi.

Konser sonunda sahne alan solist, şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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