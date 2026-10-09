Maltepe\'de 7 katlı binanın enkazında beton parçaların altından kedi canlı çıkarıldı

MALTEPE'de meydana gelen çökmenin ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçaları arasından bir kedi canlı çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçaların altında bir kedi bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla kedi, bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı. Kedinin kurtarıldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.