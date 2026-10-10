Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek - Son Dakika
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Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek

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Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
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Çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medyaya giremeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ise gizlilik, mesajlaşma, içerik önerileri ve ebeveyn kontrolü konusunda yeni kurallar uygulanacak. Yönetmelik, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına erişimi yasaklandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal ağlara çocukların korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi.

Yönetmelikte, "Yaş Doğrulaması, Ayrıştırılmış Hizmetler ve Ebeveyn Kontrol Araçları" başlığı 5. maddesi 1.fıkrasında, "Sosyal ağ sağlayıcı, onbeş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz" hükmü yer aldı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE YASAKLANDI

Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak olup, yaş tespiti e-Devlet üzerinden kimlik bilgisi paylaşılmadan, yalnızca yaş aralığını gösteren alanla yapılacak.

Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması zorunlu kılınırken 15-18 yaş arası çocuklar için hesapların varsayılan olarak gizli olacağı, mesajlaşmanın kısıtlanacağı, canlı yayın açılması ve rehber senkronizasyonunun yasaklanacağı "ayrıştırılmış hizmet" modeli uygulanacak.

Bununla birlikte aileler çocukların ekran süresini, harcamalarını ve hesap ayarlarını denetleyebileceği Türkçe destekli ebeveyn kontrol araçları da ebeveynlere sunulacak. Yönetmelik, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fırat Çiçek Fırat Çiçek:
    Yasak doğru da uygulaması nasıl olacak merak ediyorum. Tik tik te komple kapatılsa keşke 2 0 Yanıtla
  • Zafer Cebeci, Zafer Cebeci,:
    herkes hesabını e devlet onaylı girsin başka bir şekilde giriş olmasın. 2 0 Yanıtla
  • mesutkaya1989 mesutkaya1989:
    geç kalmış bir düzenleme olsada vatana millete hayırlı olsun 1 0 Yanıtla
  • erhan ince erhan ince:
    iyi karar sevindik ama giris yaparken büyük yazsrlar dogum tarihinii gene girerler ki onu nasıl önleyecekler ? bide keske tiktoka el atsalar kapansa 0 0 Yanıtla
  • Hamza Aktaş Hamza Aktaş:
    tmm 1 kasıma kadar her bir çocuk 10 tane hesap açmaya başladı bile kimlik taraması olmazsa o iş tutmaz eski hesaplarıda kimlik doğrulaması olmassa kapatacan o zaman düzelir şuan herkesin en az 5 hesabı var 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek - Son Dakika
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