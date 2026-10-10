Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına erişimi yasaklandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal ağlara çocukların korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi.

Yönetmelikte, "Yaş Doğrulaması, Ayrıştırılmış Hizmetler ve Ebeveyn Kontrol Araçları" başlığı 5. maddesi 1.fıkrasında, "Sosyal ağ sağlayıcı, onbeş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz" hükmü yer aldı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE YASAKLANDI

Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak olup, yaş tespiti e-Devlet üzerinden kimlik bilgisi paylaşılmadan, yalnızca yaş aralığını gösteren alanla yapılacak.

Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması zorunlu kılınırken 15-18 yaş arası çocuklar için hesapların varsayılan olarak gizli olacağı, mesajlaşmanın kısıtlanacağı, canlı yayın açılması ve rehber senkronizasyonunun yasaklanacağı "ayrıştırılmış hizmet" modeli uygulanacak.

Bununla birlikte aileler çocukların ekran süresini, harcamalarını ve hesap ayarlarını denetleyebileceği Türkçe destekli ebeveyn kontrol araçları da ebeveynlere sunulacak. Yönetmelik, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.