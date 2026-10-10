Kuşadası Belediyesi Soğucak\'ta çöp evden 6 kamyon atık çıkarıp ilaçlama yaptı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine Soğucak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı müstakil bir evde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında 6 kamyon çöp çıkardı. Çalışmanın ardından evin odaları ve bahçesinde kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'ndeki Aşiyan Sitesi'nde bulunan 3 katlı müstakil bir evden yayılan kötü kokular üzerine çevre sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde kapısı çilingir yardımıyla açılan 78 yaşındaki Filiz D.'ye ait eve giren 15 kişilik temizlik ekibi, odalarda uzun süredir biriktirildiği belirlenen evsel atık ve çeşitli malzemeleri tahliye etti. Evden çıkarılan 6 kamyon dolusu atık, bertaraf edilmek üzere düzenli depolama sahasına götürüldü.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evin odaları ve bahçesinde kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.

"PENCERE BİLE AÇAMIYORDUK"

Çöp ev nedeniyle uzun süredir pencere bile açamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, "Benim evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu" dedi.

Aşiyan Sitesi Yöneticisi Neşet Yüksel ise "Evin sahibi yıllar içerisinde kaldığı yeri, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak ben de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.