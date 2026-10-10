Kuşadası Belediyesi Soğucak'ta çöp evden 6 kamyon atık çıkarıp ilaçlama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi Soğucak'ta çöp evden 6 kamyon atık çıkarıp ilaçlama yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası Belediyesi Soğucak\'ta çöp evden 6 kamyon atık çıkarıp ilaçlama yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi ekipleri, Soğucak Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil bir evde kötü koku şikayeti üzerine temizlik yaptı; evden 6 kamyon çöp çıkarıldı. Çalışmanın ardından odalar ve bahçede koku ile haşere oluşumunu önlemek için ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine Soğucak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı müstakil bir evde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında 6 kamyon çöp çıkardı. Çalışmanın ardından evin odaları ve bahçesinde kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'ndeki Aşiyan Sitesi'nde bulunan 3 katlı müstakil bir evden yayılan kötü kokular üzerine çevre sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde kapısı çilingir yardımıyla açılan 78 yaşındaki Filiz D.'ye ait eve giren 15 kişilik temizlik ekibi, odalarda uzun süredir biriktirildiği belirlenen evsel atık ve çeşitli malzemeleri tahliye etti. Evden çıkarılan 6 kamyon dolusu atık, bertaraf edilmek üzere düzenli depolama sahasına götürüldü.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evin odaları ve bahçesinde kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.

"PENCERE BİLE AÇAMIYORDUK"

Çöp ev nedeniyle uzun süredir pencere bile açamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, "Benim evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu" dedi.

Aşiyan Sitesi Yöneticisi Neşet Yüksel ise "Evin sahibi yıllar içerisinde kaldığı yeri, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak ben de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Kuşadası BelediyesiBelediyeGüncelYerelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi İsmini duyan şaşkına döndü Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Real Madrid’de Mbappe krizi Real Madrid'de Mbappe krizi
Özgür Özel, Bakan Göktaş’ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
09:18
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
09:05
TFF’den Arda Turan bombası Milli Takım’ın başına geçebilir
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir
08:56
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
08:15
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
07:38
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
01:07
Yahşihan’da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 09:42:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Soğucak'ta çöp evden 6 kamyon atık çıkarıp ilaçlama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei