Göreme\'de kefiye desenli balonlar Gazze için havalandı, Khaleel ateşkes çağrısı yaptı

Kapadokya'da gün doğumuyla birlikte Göreme'den havalanan, sepetlerinde Filistin ve Gazze halkının sembollerinden kefiye deseni bulunan sıcak hava balonları, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Peribacalarının üzerinde gökyüzüne yükselen "Barış Balonları", Filistin halkına destek mesajı verirken uluslararası kamuoyuna da birliktelik ve barış çağrısında bulundu.

Sudanlı öğrenci Mustafa Khaleel, yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, yüz binlerce kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadığını belirten Khaleel, ateşkes girişimlerine rağmen sivillerin yaşamını tehdit eden şartların devam ettiğini ifade etti.

Gazze'de kadınların, çocukların, yaşlıların ve diğer sivillerin saldırılardan etkilendiğini dile getiren Khaleel, camilerin, hastanelerin, okulların ve sivil yerleşim alanlarının zarar gördüğünü söyledi. Gazze'de sağlık sisteminin de ağır şartlar altında hizmet vermeye çalıştığını belirten Khaleel, elektrik, yakıt ve ilaç sıkıntısının özellikle böbrek yetmezliği, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin tedaviye erişimini zorlaştırdığını kaydetti.

Hamile kadınların elektrik ve yeterli tıbbi hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kaldığını ifade eden Khaleel, basın mensuplarının da yaşananları dünyaya duyurmaya çalışırken hayatlarını kaybettiğini söyledi. İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Khaleel, açlığın siviller üzerindeki etkilerine de dikkat çekti.

"Uluslararası toplum somut adımlar atmalı"

Uluslararası kuruluşların ve devletlerin Gazze'de yaşananların sona erdirilmesi için daha etkili adımlar atması gerektiğini belirten Khaleel, İslam ülkelerinin de ortak bir tutum geliştirmesi çağrısında bulundu.

Khaleel, "İslam ülkeleri, farklılıklarını bir kenara bırakarak insani yardımın ulaştırılması, sivillerin korunması ve kalıcı bir ateşkes için ortak sorumluluk üstlenmelidir" dedi.

Gazze'de yaşananların siyasi çıkarlar ve diplomatik hesaplar nedeniyle görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade eden Khaleel, uluslararası kurumların ve karar alıcıların saldırıların sona erdirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası topluma çağrısını yineleyen Khaleel, Gazze'de sivillerin korunması, saldırıların durdurulması, gıda, su ve ilaç yardımının kesintisiz ulaştırılması gerektiğini belirtti. Hastaların tedaviye erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını, sağlık tesisleri ve çalışanlarının korunmasını isteyen Khaleel, yaşananlardan sorumlu kişilerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'ye ve uluslararası mekanizmalara da çağrıda bulunan Khaleel, İsrail'in Gazze'ye ve diğer İslam coğrafyalarına yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve işgalin son bulması için harekete geçilmesini istedi.