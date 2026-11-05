Eğitim Gücü Sen, taleplerini Kılıçdaroğlu'na sundu, bütçede gündem istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eğitim Gücü Sen, taleplerini Kılıçdaroğlu'na sundu, bütçede gündem istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Gücü Sen, taleplerini Kılıçdaroğlu\'na sundu, bütçede gündem istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eğitim Gücü Sen heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarına ilişkin taleplerini iletti. Sendika, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde taleplerin gündeme getirilmesini isteyip dosya ve plaket sundu.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (EĞİTİM GÜCÜ SEN), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, eğitim sisteminde yaşanan sorunları, öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik koşullarını, sosyal ve özlük haklarına ilişkin konular ele alındı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Oğuz Özat ve genel başkan yardımcılarımızdan oluşan heyetimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım Kaya'nın eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede; eğitim sisteminde yaşanan sorunları, öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik koşullarını, sosyal ve özlük haklarına ilişkin taleplerimizi ele aldık. Eğitimin niteliğinin artırılması ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde devam eden bütçe görüşmelerinde eğitim çalışanlarının sorunlarının ve taleplerinin gündeme getirilmesini istedik. Taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi içeren dosyamızı Sayın Kılıçdaroğlu'na sunduk, sendikamız adına hazırlanan plaketi takdim ettik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Yıldırım Kaya'ya misafirperverlikleri ve taleplerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
Kemal KılıçdaroğluPolitikaSendikaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
19:59
Sebastian Hoeness’ten Okan Buruk’un sözlerine tepki
Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki
19:28
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
19:02
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
18:57
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı
''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
18:45
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 20:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim Gücü Sen, taleplerini Kılıçdaroğlu'na sundu, bütçede gündem istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android